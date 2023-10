In due reparti dell’ospedale arrivano i libri

ORVIETO La biblioteca comunale “Fumi“ porta i libri e la lettura in contesti nuovi e inusuali. Inaugurati i due nuovi punti di “Fuori Scaffale“ allestiti nei reparti di oncologia e dialisi dell’ospedale Santa Maria. Presenti il sindaco e assessore alla cultura, Roberta Tardani, il direttore sanitario dell’ospedale, Patrizio Angelozzi, il dirigente del Settore cultura, Alessandro Leone, la responsabile dell’Ufficio cultura turismo Carla Lodi, la responsabile dell’assistenza infermieristica ospedaliera Sabrina Brizi, Elisa Marceddu, referente per i Patti per la lettura del distretto sanita, il responsabile della biblioteca, Roberto Sasso La scelta dei due luoghi è emersa durante le fasi iniziali di elaborazione del progetto, dalla proposta fatta dai rappresentanti del distretto sanitario e condiviso poi dai rappresentanti della Asl.