"In Divine Terre brilla la luce del Trasimeno"

PIEGARO – "Una mostra piccola e preziosa proprio come questo Museo". Così uno dei curatori, Andrea Baffoni ha definito "Divine terre", la mostra che fino al 30 settembre è ospitata al Museo del vetro di Piegaro. In una sala delle Volte gremita di persone, è stata inaugurata domenica pomeriggio l’esposizione di opere di cinque artisti contemporanei (Claudio Carli, Luigi Frappi, Rita Albertini, Franco Passalacqua e Angelo Buonumori), nel cui linguaggio sono presenti caratteristiche assimilabili all’arte del ’Divin pittore’. In questo modo, come spiegato dall’assessora comunale alla cultura Rosita Morcellini, anche Piegaro, nel cui territorio non esistono opere riconducibili direttamente al Perugino, ma nel quale hanno comunque operato artisti della sua scuola, rende omaggio al "meglio Maestro" nell’anno del cinquecentenario della morte. "I curatori – ha dichiarato Morcellini – sono stati abili a cogliere l’essenza di questo Museo e a scegliere artisti che ben si sposano con il luogo". "La mostra – secondo quanto spiegato da Baffoni - lascia spazio allo stile personale di ogni artista concentrandosi nel significato intimo dei singoli lavori. Si è così determinato un percorso dove la pittura peruginesca è interpretata in modi diversi e talvolta sorprendenti. L’opera di Perugino fu un tributo all’anima invisibile della natura. Scenari di orizzonti indefiniti o terre azzurre dove brilla la luce del Trasimeno".