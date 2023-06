’In cucina con la tradizione’ Evento gastronomico per valorizzare le tipicità

Prodotti a chilometro zero e rigorosamente lavorati a mano. Questi i punti di forza dei piatti che saranno protagonisti di "In Cucina con la Tradizione", manifestazione ai nastri di partenza a Piegaro. La kermesse, organizzata dall’associazione Circolo Arci Piegaro, in collaborazione con il GAL Trasimeno Orvietano e con il patrocinio del Comune di Piegaro, nasce per valorizzare le tradizioni culinarie locali e regionali, mettendo in risalto tecniche e preparazioni manuali della tradizione, come per esempio la pasta fatta a mano, e promuovendo alcuni dei più pregiati prodotti tipici locali ed eccellenze gastronomiche. Tre giorni, dal 9 all’11 giugno, il borgo di Piegaro diventa una vetrina privilegiata per la tradizione culinaria umbra.

Una molteplicità di eventi dedicati al cibo e alla sua realizzazione si susseguiranno: show cooking, cene a tema su prenotazione e laboratori dedicati ai bambini e realizzati con le scuole. Si punterà anche alla promozione culturale del territorio tramite la presentazione di libri attinenti la cultura enogastronomica locale e lacustre e tramite la rappresentazione dello spettacolo teatrale "Cena Matta" della compagnia teatrale "Gli Omini". Una mostra mercato sarà presente in tutte e tre le giornate, abbinando specialità ed eccellenze gastronomiche del Trasimeno al mercato artigianale e hobbistico con possibilità di degustazioni. Sarà realizzato anche un contest fotografico con tema gli scorci di Piegaro. In programma anche una puntata in diretta dello show televisivo "Oggi cucino io" in cui il vincitore delle puntate precedenti sfiderà le cuoche piegaresi.

Tra i momenti clou la prova delle massaie locali che lungo Via Roma si cimenteranno nella realizzazione dell’umbrichello steso a mano più lungo del mondo. "Questa manifestazione è una sorta di festa delle feste – ha commentato la vicesindaca di Piegaro Samanta Bartolini – in quanto vede il coinvolgimento di tutta la comunità".

Per la direttrice del Gal Trasimeno Orvietano Francesca Caproni si tratta di un progetto ambizioso. La consigliera regionale Simona Meloni per la quale la manifestazione è un modo per riscoprire i nostri "tesori nascosti": "Qui c’è una comunità viva – ha sostenuto – che sa fare squadra e sa creare valore aggiunto al territorio".