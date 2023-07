In Consiglio fissato il primo question time

TERNI – Il primo question time del Consiglio comunale è stato convocato dalla presidente Sara Francescangeli per giovedì alle 13 a Palazzo Spada. Tredici le interrogazioni rivolte alla Giunta comunale. Tra queste atti sul bancomat Piediluco e Marmore; l’Anfiteatro estate eventi 2023; la manutenzione del verde pubblico a cura dei cittadini; la richiesta di sospensione dei lavori relativi all’abbattimento alberi per l’istallazione di tralicci AT 220 KW, sulla collina di Cesi; la richiesta di ritiro o di sospensione di asta pubblica di alienazione di un terreno a San Liberatore; lo stato di avanzamento progetti Pnrr; le opere in corso in largo Cairoli; l’installazione di una seconda telecamera per la Ztl di Piediluco; il parcheggio scuola Le Grazie; lo stato di avanzamento progetti Pnrr; la valutazione rischio idrogeologico collegato alla realizzazione bretella Terni est San Carlo Strada Romita-spostamento del metanodotto Snam; i lavori di adeguamento del centro federale di canottaggio di Piediluco con i fondi Pnrr; il nuovo piano del fabbisogno del personale dell’ente.