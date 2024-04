In Comune lo ’sportello del futuro’. Anche le case popolari col Digipass

Nuovo servizio al Digipass, dove d’ora in poi i cittadini potranno recarsi anche per richiedere l’assegnazione di una casa popolare. I facilitatori digitali affiancheranno infatti gratuitamente gli interessati nella compilazione della domanda per un alloggio di edilizia residenziale e sociale pubblica, che da alcuni anni deve essere presentata esclusivamente online.

"Una marcia in più al fianco dei cittadini e della garanzia del diritto di cittadinanza, che si realizza quando le persone hanno la possibilità di partecipare e contribuire alla vita sociale della comunità e vengono messe nelle condizioni di usufruire pienamente delle opportunità a disposizione della collettività", sottolinea l’assessore all’innovazione digitale Rodolfo Braccalenti. "Questa nuova opportunità – osserva Braccalenti - è lo specchio dello spirito di servizio del Digipass, che, grazie a risorse umane e professionali di prim’ordine, è una porta aperta all’inclusione sociale, alle pari opportunità di dialogo con la pubblica amministrazione e offre un supporto sempre più necessario per una fascia di popolazione meno abituata all’utilizzo degli strumenti informatici". A Città di Castello, capofila della Zona Sociale 1 nella quale è attivo il servizio, i facilitatori digitali del DigiPass sono a disposizione dei cittadini all’interno della Biblioteca Carducci (piano terra), dove sarà possibile compilare la domanda fino al prossimo 31 maggio, data di scadenza del bando pubblicato dall’amministrazione comunale tifernate. Gli utenti potranno usufruire del servizio anche nelle sedi di San Giustino (all’interno del palazzo comunale), Citerna (presso l’infopoint del palazzo comunale) e Umbertide (all’interno della palazzina Famo).

Agli sportelli Digipass della Zona Sociale 1, i facilitatori digitali sono a disposizione dei cittadini anche per fornire supporto per altre necessità, come l’utilizzo dell’identità digitale Spid, l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione, l’utilizzo del Cup online e la consultazione del fascicolo sanitario elettronico. Nelle sedi del DigiPass i cittadini hanno la possibilità anche di partecipare a corsi di formazione sull’informatica di base. "Uno tra gli obiettivi degli sportelli Digipass è, infatti, quello di accrescere le competenze digitali della popolazione per favorire il pieno godimento della cittadinanza digitale attiva", evidenzia Braccalenti, ricordando che “gli sportelli Digipass dei Comuni di Città di Castello, Umbertide, San Giustino, Citerna sono entrati nella rete nazionale dei Punti di Facilitazione.