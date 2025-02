In Comune il bilancio della commissione pari opportunità

Torna il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria in seduta pubblica per giovedì 13 alle 9, in forma mista (art. 36 Regolamento Consiglio Comunale), in presenza presso la sala consiliare di Palazzo Pretorio, da remoto tramite collegamento in videoconferenza. All’ordine del giorno sono previste la relazione della commissione pari opportunità sull’attività del 2024 e sul programma del 2025, ma anche la variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e varianti al piano regolatore generale, in particolare per la valorizzazione dell’immobile di proprietà comunale in località Torraccia. Diversi, poi, gli ordini del giorno presentati dai vari gruppi consiliari, a partire dal Pd, ma anche Lega, Città Futura e Gubbio civica su argomenti come viabilità pedonale, marciapiedi e le tavole eugubine. Sarà possibile seguire i lavori dell’assise cittadina tramite il collegamento streaming sul sito internet di Halley Media.