In città si riaccendono le luci Revocata l’ordinanza taglia-costi

Pubblica illuminazione e polemiche: ci sono novità. Dopo il guasto di venerdì scorso (che ha costretto al buio alcune zone del centro storico di Assisi, le vie centrali di Santa Maria degli Angeli e di Rivotorto), c’è di nuovo che è stata revocata l’ordinanza che, dal giugno scorso, aveva portato allo spegnimento nelle ore notturne delle luci, con relativo malcontento dei cittadini. Tutto ciò vista anche la gente in giro in cerca di refrigerio e, in particolare in Assisi, la presenza di eventi (alla Rocca Maggiore) che hanno richiamato un notevole pubblico. Con la Polizia che ha attivato in questi giorni controlli straordinari del territorio per prevenire i furti in abitazione, i reati predatori e per scongiurare episodi molesti. E così la gente, di fronte al buio, si è arrangiata, ricorrendo alla luce dei telefonini, sino a quando la pubblica illuminazione, intorno alla mezzanotte, è tornata a funzionare, riportando la normalità. L’episodio (uno analogo si era verificato a Santa Maria degli Angeli qualche giorno fa) si è avuto in concomitanza con la novità rappresentata dall’ordinanza sindacale del 20 luglio, che revoca quella precedente che aveva limitato, nelle ore notturne, l’accensione delle luci lungo vie e piazze; scelta che era stata nel segno del contenimento dei costi dell’energia elettrica per l’illuminazione pubblica, considerato i fortuìi aumenti. Con immancabili proteste in nome della sicurezza nella circolazione stradale, ma anche per il contrasto alla microcriminalità, ai furti. Ora, in virtù della nuova ordinanza, gradualmente – ci vorrà insomma un po’di tempo per riavere l’accensione completa in tutte le zone del territorio – si tornerà alla normalità, con il ripristino dei usuali orari di accensione dell’illuminazione pubblica.

Maurizio Baglioni