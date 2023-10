In città si gira ’Romeo e Giulietta’ con Castellitto

SPOLETO – La città di Spoleto conferma la sua vocazione di set cinematografico. Dopo Don Matteo 14 sono iniziate ieri le riprese del film "Romeo è Giulietta" di Giovanni Veronesi con protagonista Sergio Castellitto. Le registrazioni riguarderanno diverse vie del centro storico, con il Comune che ha provveduto a disporre una serie di modifiche alla circolazione. In piazza San Domenico (nell’area di sosta situata accanto alla chiesa) dalle ore 15 di lunedì alle 21 del 28 ottobre, ad esempio, sarà in vigore il divieto di sosta con l’obbligo della rimozione ad eccezione dei veicoli impegnati nello scaricocarico delle merci utilizzate sul set. Lo stesso provvedimento, poi, riguarderà anche via Vaita Sant’Andrea. Il lungometraggio, in particolare, consiste in "una brillante e irriverente commedia dell’equivoco: il dramma di un celeberrimo regista teatrale che ha perso il suo tocco magico ma ha il sogno del Festival di Spoleto.