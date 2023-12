In città c’è atmosfera di festa . Grande divertimento per i bambini

La vera slitta di Babbo Natale, in formato elettrico, arriva oggi nel centro storico di Città di Castello per un nuovo, divertente appuntamento con la tradizione, pensato per i bambini e inserito nelle iniziative di Natale in città. Dalle ore 16 Santa Claus percorrerà le vie del centro insieme al suo infaticabile elfo con sacchi pieni di caramelle e dolci per tutti i piccoli che accorreranno con i genitori e i nonni. Un regalo di Natale firmato dal comune e dal Consorzio Pro Centro nell’ambito del cartellone di eventi per le festività, che non mancherà di stupire, perché per la prima volta sarà possibile ammirare una slitta completamente elettrica, "che darà ai presenti l’autentica impressione di volare a pochi centimetri da terra, spostandosi di via in piazza, sotto le luminarie. Un pomeriggio emozionante e spassoso per entrare ancor più nell’atmosfera natalizia nel segno dei sorrisi, del divertimento e della voglia di ritrovarsi e stare insieme nella nostra città, una marchio che vogliamo dare a tutti gli appuntamenti del cartellone di Natale in Città 2023-2024", spiega l’assessore al commercio e turismo Letizia Guerri.

Ancora oggi al Centro delle Tradizioni Popolari di Garavelle, “Christmas labs for kids“, una serie di attività laboratoriali rivolte ai più piccoli: alle ore 15 in programma “Dolcetti Natalizi“ nel passato, come oggi, uno dei momenti più belli per le famiglie. Alle 17 invece al Santuario della Madonna di Belvedere alcuni degli allievi della scuola comunale di musica si esibiranno per “Natale tra Umbria e Toscana“, la VIII edizione di eventi promossi dalla diocesi, a cura di Catia Cecchetti. In concerto Ensembles, formazioni varie. Continua infine nell’ex negozio Busatti, arricchita di altre fotografie, la mostra fotografica “40 anni, una storia da cantare“ che celebra quarant’anni di attività della Corale Marietta Alboni. Per gli appassionati dei presepi, da non perdere, la Mostra Internazionale allestita nella cripta della Cattedrale e in altri angoli della città.