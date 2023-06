In centro il "Pinocchio" itinerante

UMBERTIDE - Torna "Pinocchio per le vie" a rallegrare il centro storico dopo il successo dello scorso anno. Spettacolo itinerante per la regia di Fausto Marchini, andrà in scena stasera e domani e poi il 16, 17, 18 giugno, alle 21.00. E’ organizzato dall’associazione commercianti "Don Chisciotte". Piazza Matteotti e le vie e piazzette attigue ospiteranno il circo, il Paese dei Balocchi, il teatro dei burattini, l’incontro tra Pinocchio e la fatina e quello con Lucignolo. Piazza del Mercato sarà il Campo dei Miracoli, la Rocca il ventre della Balena. Luci di Maurizio Gianandrea, scenografie di Antonello Renzini, costumi di Simona Baldi, musiche di Gianfranco Contadini, organizzazione di Roberto Lazzerini, Martina Mannocci e Cecilia Pascolini.