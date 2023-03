In casa un minimarket della droga: arrestato

SAN GIUSTINO – Quando i carabinieri sono entrati, in casa c’erano altre quattro persone - tutte giovani- che stavano acquistando droga. Il blitz, che ha portato un 41enne di San Giustino in carcere, è scattato a margine di una serie di indagini con le quali i militari dell’Arma avevano documentato un via vai piuttosto frequente nella sua abitazione. Sospetti che poi si sono rivelati fondati. Infatti l’uomo, già censurato, operaio in un’azienda del posto, è stato arrestato per il reato di spaccio e gli altri quattro ‘clienti’ segnalati come assuntori alla Prefettura di Perugia poiché, perquisiti, sono risultati in possesso di modiche quantità. I carabinieri avevano documentato, nel corso di attività di osservazione eseguite in epoche e tempi diversi, un sospetto andirivieni di persone dall’abitazione del 41enne di San Giustino, già noto. I Cc hanno così coordinato un controllo all’interno dell’appartamento e hanno individuato l’uomo intento a cedere alcune dosi a quattro persone appena entrate. In casa aveva un mini market: 35 grammi di cocaina e 16 di hashish, oltre a bilancini di precisione, sostanze da taglio e per il confezionamento. Anche i 4 ’acquirenti’ sono stati perquisiti e trovati in possesso di modiche quantità di cocaina appena acquistata. Processato nella mattinata di ieri, il giudice ha convalidato l’arresto e condannato l’uomo con rito abbreviato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione oltre al pagamento di mille e 500 euro, pena sospesa. In questi giorni ancora i militari dell’Arma di Città di Castello hanno arrestato un 22enne di origine albanese a bordo della propria auto proveniente dalla Valtiberina toscana, con un etto di cocaina nascosta in una borsa di indumenti. La droga nel mercato avrebbe fruttato circa 10mila euro.