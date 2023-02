TERNI Grazie ad una segnalazione anonima arrivata su “YouPol“, l’app della polizia di Stato che raccoglie denunce su spacio e violenze, gli agenti della sezione narcotici della squadra mobile hanno arrestato un 60enne ternano pregiudicato. In casa gli sono stati trovati 130 grammi di cocaina, il materiale per il confezionamento delle dosi e 30mila euro. Individuata la casa alla prima periferia della città ed anche l’uomo che vi abitava, che secondo la fonte anonima si sarebbe anche vantato di possedere un’arma, gli agenti lo hanno bloccato al rientro. L’uomo, riferisce la polizia, ha negato di abitare lì, nonostante sul campanello del citofono ci fosse il suo nome, affermando addirittura di non avere nemmeno le chiavi. Con l’ausilio di un fabbri e alla presenza dell’avvocato del 60enne, gli agenti sono entrati nell’abitazione trovando la tv accesa e la spesa fatta di recente in frigo. Quanto ai 30mila euro in banconote di vario taglio, l’uomo ha riferito che si trattasse dei "risparmi di una vita". Dalle indagini, precisa però la Questura, è emerso che con il suo lavoro riusciva a guadagnare intorno ai 6mila euro annui e il proprietario di casa ha detto che pagava l’affitto regolarmente; perciò anche la somma di denaro, oltre alla droga, è stata sequestrata. Nessuna traccia dell’arma, che l’uomo ha comunque negato di possedere. Il giudice ha convalidato l’arresto dell’uomo e disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentarsi tutti i giorni negli uffici di polizia giudiziaria.