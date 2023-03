In carcere il “mago“ delle truffe Si fingeva poliziotto è stato arrestato da agenti veri

Finto poliziotto bloccato da agenti veri. Si spacciava infatti per appartenente alle forze dell’ordine l’uomo di 36 anni, italiano che, fornendo false generalità, tramite raggiri, si faceva consegnare denaro dalle vittime ignare o soggiornava nelle strutture ricettive, salvo poi diventare uccel di bosco. Per giunta utilizzava carte di credito e telefoni cellulari risultati rubati. Con decine di episodi a suo carico. Furto, ricettazione, sostituzione di persona, insolvenza fraudolenta, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, truffa, violenza privata: sono i reati per i quali è stato indagato il 36enne perugino è finito in carcere su disposizione del gip di Perugia, misura cautelare eseguita dagli agenti del Commissariato di Assisi. L’ordinanza si fonda sugli esiti delle indagini delegate dalla Procura, svolte dall’ufficio anticrimine del Commissariato nei confronti dell’uomo e delle sue attività illecite degli ultimi mesi. Il 36enne - questo è risultato dalle attività di Polizia - in almeno 10 occasioni, spacciandosi per appartenente alle forze dell’ordine, fornendo false generalità, utilizzando scuse e raggiri, era riuscito a farsi consegnare del denaro dalle vittime o soggiornare nelle strutture ricettive, facendo poi perdere le proprie tracce. In altrettanti casi, durante i controlli di polizia, l’indagato era stato trovato in possesso di svariate carte di credito, bancomat, telefonini e altri dispositivi elettronici, risultati rubati, facendo scattare la denuncia per ricettazione. Gli investigatori hanno appurato che 7 episodi di furti (gli ultimi dei quali a febbraio) ai danni delle Ferrovie e di un esercizio commerciale erano riconducibili all’uomo. Le perquisizioni hanno permesso agli agenti di rinvenire gran parte della refurtiva e di riconsegnarla alle vittime.

M.B.