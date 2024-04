1Anno scorso comperarono una pagina di giornale per fare gli auguri al loro amico-campione. Quest’anno gli sono comunque vicini con queste righe. "Il nostro “giovane vecchio” Remo Venturi compie oggi 97 anni e affronta con il suo solito spirito battagliero questo nuovo traguardo, che si aggiunge ai tanti altri varcati nelle piste e nei circuiti di tutto il mondo! Remo è ancora in gamba e sarebbe pronto a salire in moto poiché le moto sono state e sono la sua vita, ma sa bene che ormai sarebbe imprudente farlo ed allora rivive, con l’aiuto degli amici più cari e di tanti fans disseminati nel mondo, le sue eroiche imprese in sella alle moto più prestigiose della sua epoca, quali Morini, Mondial, MV Agusta, Benelli, Gilera e Bianchi. Auguri, caro Remo, da Doretta e Paolo Binarelli". Al Campione d’Italia e al vice del mondo (1960) giungano anche gli auguri de La Nazione Umbria.