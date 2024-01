1A Monteluce, all’inizio di via Fra’ Bevignate, è stato abbattuto un albero di bacolaro di importanti dimensioni e di grande valore storico-urbanistico. Inoltre in via Guido Pompili, c’ è una piccola area verde, preziosa vista la scarsità di parchi nel quartiere, caratterizzata da un’evidente incuria, frutto di una non regolare e non continua manutenzione. Lo denunciano i consiglieri del gruppo Pd Sarah Bistocchi e Francesco Zuccherini, che hanno presentato un’interrogazione per chiedere all’amministrazione chiarimenti sulla gestione del verde

nell’area di Monteluce. Il Pd chiede inoltre "quale sia la progettualità del verde per il quartiere quando sarà presentata e posta a valutazione della popolazione che ne usufruirà, e la tempistica di realizzazione. Ma soprattutto come intende il Comune risolvere i problemi di incuria e manutenzione".