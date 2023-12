1"Non siate sonnambuli, ma siate come i pastori nella Notte di Betlemme!". È l’esortazione dell’arcivescovo Ivan Maffeis rivolta alle centinaia di ragazzi e ragazze che hanno gremito la cattedrale di San Lorenzo durante la tradizionale Veglia diocesana di Avvento in preparazione al Natale, dedicata al tema tratto dal Vangelo di Giovanni organizzata dalla Pastorale giovanile, al Coordinamento oratori perugini e alla Pastorale universitaria, in sinergia con il Pontificio Seminario regionale “Pio XI” di Assisi. La veglia è culminata con l’ammissione agli Ordini sacri e il conferimento dell’accolitato a tre seminaristi: Samuele Betti (parrocchia di Santa Maria in Prepo), Giuseppe Mordivoglia (San Biagiodella Valle), Pietropaolo Fioretti, della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo (Castiglione del Lago).