1C’è ancora tempo per partecipare al primo “Virtual Career Day“ che il Nid, Nuovo Istituto di Design di Perugia, centro formativo di eccellenza del capoluogo, promuove fino a venerdì 31. L’iniziativa – che si tiene dalle 10 alle 17 – coinvolgerà oltre 80 studenti dei terzi anni dei corsi di graphic design, product & interior, moda &fashion design, illustrazione e fumetto, fotografia digitale e anche i ragazzi del master di motion design attraverso talk della durata di 30 minuti ciascuno, con l’obiettivo di facilitare la creazione di una rete tra studenti e addetti ai lavori e presentare potenziali offerte occupazionali e tirocini, mettendo in contatto i professionisti di domani con i rappresentanti delle aziende, per esplorare nuove opportunità di carriera nel design e nelle arti illustrative. Al Virtual Career Day parteciperanno infatti una quarantina di aziende leader.