1“Il Manifesto per la Comunicazione Digitale Gentile per lo Sport“ nato da un’idea di Gaia Simonetti, supportato e sviluppato dal Tavolo Sport dell’associazione nazionale per la comunicazione e informazione digitale sarà presentato domani mattina su Skysport. In Umbria il manifesto è stato sottoscritto anche da Atletica Avis Perugia e Atletica Winner Foligno. Il manifesto presenta 8 punti che sono un impegno che parte dall’uso attento delle parole, dalla loro scelta e dalla gentilezza, che come recita il primo punto “è alleata della vita reale e digitale”. Ed ancora, i punti del Manifesto riportano che “la gentilezza non ha confini e si esprime in tutte le lingue del mondo: su carta e digitale” e “La gentilezza abbraccia la cultura e ogni forma di comunicazione”. Ad oggi lo hanno sottoscritto atleti, gruppi sportivi, club, federazioni, enti ed amministrazioni locali.