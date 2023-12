1Entrano nel vivo gli eventi in programma nel centro storico di Perugia per celebrare le festività. Tre sono le inaugurazioni in programma oggi nell’ambito della rassegna, “Un Natale perfetto”. Alle 16 in piazza Italia apre i battenti la spettacolare pista del ghiaccio che ripercorre il tracciato dell’area con i suoi 700 metri quadri. Per l’occasione è previsto il dj set con dj Faust ed il prezzo promozionale per tutti di 5 euro per un’ora di utilizzo dell’impianto.

Alle 17 in corso Vannucci verrà inaugurata la seconda edizione di “Dolcissima”, che proporrà fino al 10 dicembre prodotti dolciari e da forno tipici del Natale.

Infine alle 18 accensione ufficiale del grande albero di Natale (18 metri di altezza) installato

in piazza IV Novembre alla presenza dei bambini e delle bambine delle scuole perugine.