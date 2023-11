1 Il rame è considerato “oro rosso“. Un metallo che diventa prezioso e che ha un importante mercato, anche illegale, dove finiscono fili, componenti di circuiti, ma anche grondaie e portavasi. Per prevenire i furti, la Polfer ha nuovamente dato corso a controlli mirati tanto lungo le linee ferroviarie che lungo le strade e nei depositi di materiali ferrosi. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno sottoposto a verifiche 4 attività di rottamazione, per accertare il rispetto delle normative. Il monitoraggio è stato anche effettuato lungo 4 tratti delle linee ferroviarie per assicurarsi dell’integrità dei cavi di alta tensione e delle installazioni. Il furto degli elementi in rame ha come conseguenza anche quella dell’interruzione della linea. Intensificati anche i controlli degli agenti, sia sui convogli che in stazione, al fine di garantire la sicurezza di tutti i passeggeri in transito.