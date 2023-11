1In corso Vannucci, ieri mattina, un gruppo di ladri con il volto coperto da passamontagna ha cercato di entrare da Paris Ricci, provando a sfondare la vetrina del negozio di abbigliamento. Il colpo non è andato a buon fine perché a "disturbare" i malviventi ci avrebbe pensato un passante che, intuendo senza esitazioni quello che stava accadendo, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, mettendo in fuga la banda. Colpo finito con un nulla di fatto, ma, a quanto è stato possibile apprendere, non il primo tentativo messo in atto con modalità molto simili, tanto da poter far pensare all’azione dello stesso gruppo che preso di mira le attività del centro storico in particolare. Il fallito "assalto" si è verificato nelle prime ore della mattinata, con il rischio, come si è verificato, che l’azione potesse essere interrotta. Per questo, potrebbero esserci altri testimoni utili a risalire ai presunti responsabili.