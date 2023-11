1"Una persona speciale, impegnata nella professione, nel sindacato e nell’associazionismo che lascia un vuoto incolmabile". Così il segretario generale della Uil Fpl dell’Umbria, Marco Cotone, esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia dopo l’improvvisa scomparsa dell’amico e collega Romano Trippolini. 53 anni era il responsabile Uil Fpl all’ospedale di Perugia. "Un amico di tante battaglie: lo ringrazio del grande lavoro svolto e del contributo che ha dato per tutta la categoria", conclude Cotone. Attonito per la prematura scomparsa di Trippolini, morto sembra a causa di un infarto fulminante, come si legge nei social, anche il mondo del pallone. Romano, infatti, era il presidente della Polisportiva di Fratticiola. "Sempre in prima fila - scrive la Proloco - a difendere i colori bianco rossi del nostro paese. Te ne sei andato in un luogo caro a te". Cordoglio anche dalla Giunta Romizi.