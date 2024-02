1Lo scorso 31 gennaio si è chiusa la raccolta delle opere inviate dagli autori per partecipare alla VII edizione del Concorso Nazionale Letterario “Rina Gatti” 2024 per un racconto o un diario breve. Anche in questa edizione si è confermato il gratificante riscontro di interesse da parte di autrici e autori che hanno partecipato da tutta Italia; ben 14 le regioni rappresentate con Lazio e Lombardia in testa insieme all’Umbria. Quindi sul totale di 76 partecipanti ben 16 sono dal Lazio, 14 dalla Lombardia, 14 dall’Umbria, 7 dalla Toscana, 6 dal Piemonte, 5 dalla Campania, 3 dal Veneto, 3 dalla Sicilia, 2 da Puglia, Marche ed Emilia Romagna e 1 concorrente a testa da Calabria e Liguria. I primi risultati della selezione, nella quale è già impegnata la giuria del concorso, saranno resi noti alla fine di marzo. Il figlio di Rina Gatti, Giovanni Paoletti (nella foto) è entusiasta dei numeri e dell’esito del concorso.