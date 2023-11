1 Prende il via la terza edizione del premio “Cappelletto d’oro” per cuochi amatoriali che premia la cultura enogastronomica umbra e le sue tradizioni. Ma il “Cappelletto d’oro 2023” non è solo un contest: oltre alle due preselezioni nel territorio (a Terni e Perugia, dove si svolgerà anche la premiazione finale), ci sarà anche un evento culturale a cura di Slow Food Perugia per diffondere le tradizioni gastronomiche regionali. Due le tappe delle preselezioni, il 24 novembre a Terni al Rendez Vous e il 27 novembre a Perugia a Villa Buitoni, il finale il 10 dicembre prima all’Università dei Sapori e, poi, con la premiazione in serata al Teatro della Sapienza. Iscrizioni aperte: ci si potrà candidare esclusivamente dal sito www.cappellettodoro.it. Spazio anche agli eventi: tra quelli in calendario, domenica 3 dicembre all’hotel Giò “Dire, fare e gustare“.