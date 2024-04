1Grande prova del Cus Perugia Karate che conquista un doppio successo di squadra nella giornata inaugurale della Coppa Nazionale Csen 2024 di Fidenza che ha ospitato, nella due giorni di gara, circa duecento club con duemila atleti. Sotto la guida dei tecnici Serena Dragoni e Daniela Bianconi i trenta fighters perugini, hanno ottenuto, tra le cinture marrone e nere successi in ogni categoria conquistando il secondo posto a squadre nel kumite e la terza piazza nella classifica generale. Oro per Eva Magrini (negli Esordienti), Aurora Galletti e Manuel Fiorucci (nei Juniores) e Matteo Cianchetti (nei Senior). Argento per Mattia Marsili nei Cadetti e Giovanni Adinolfi tra i Senior. Bronzo per Diego Cecconi e Alessio Menichetti nei Cadetti, Augusto Trivella nei Senior. Quinto piazzamento per Pietro Diarov, Simone Morganti, Leone Bissoli ed Edoardo Ragani.