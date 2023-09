1Quando la moda incontra l’arte. Succede nel salotto di Madama Doré dove fino a domenica è visitabile la mostra di Sonia Rìos. L’artista porta in scena “Cento donne in solitud“, una carrellata di dipinti al femminile tra colori allegri e atmosfere sognanti. Chi vuole, domenica alle 17, si può prendere un tè con l’artista negli spazi della boutique che si trova in Corso Cavour. Sarebbe preferibile la prenotazione (3755516543).