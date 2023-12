1Umbria Aerospace Cluster compie 15 anni. Un traguardo celebrato all’aeroporto “San Francesco d’Assisi”.Un’importante occasione per "fare sistema in un luogo dal forte valore simbolico, che ha fatto da cornice ad un momento di networking e di festeggiamento per i rilevanti risultati ottenuti dal Cluster, che rappresenta l’industria regionale umbra operante nei settori di aeronautica, spazio e difesa. Costituito nel 2008 da 6 aziende, oggi il Cluster conta 40 soci e un fatturato complessivo atteso per la fine del 2023 di quasi 700 milioni di euro, di cui il 50% di esportazione diretta e circa il 90% comunque destinato in ultimo all’estero. Le aziende hanno circa 4.500 dipendenti diretti, dei quali oltre il 10% impegnati in ricerca e sviluppo. All’iniziativa sono intervenuti tra gli altri il presidente di Umbria Aerospace Cluster Daniele Tonti, il presidente dell’aeroporto Antonello Marcucci, la governatrice Donatella Tesei, l’assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni.