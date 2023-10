1“Il punto sull’usura. Attualità e prospettive di riforma della legge 1081996". Esperti, magistrati e storici ne parleranno oggi prima al Dipartimento di Giurisprudenza (ore 9,30) e nel pomeriggio (ore 14,30) al Dipartimento di Economia, con riferimento in particolar modo alla legge 10896, da rivedere e correggere in molte sue parti. "La legge 108 – anticipa il presidente della Fondazione Prevenzione Usura , Fausto Cardella - non tiene conto del fatto che la platea di coloro che avrebbero necessità di ricorrere a questi sostegni si è molto ampliata e variata negli ultimi anni. Inoltre, le garanzie fideiussorie prestate dalle Fondazioni, in conseguenza degli accordi di Basilea, spesso non sono ritenute sufficienti dalle banche per erogare i mutui". Intervengono, tra gli altri, il procuratore Raffaele Cantone, il magistrato Paolo Micheli e l’onorevole Emanuele Prisco.