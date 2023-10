1L’assocazione Ginkgo Perugia e Coscienza verde sarebbero state escluse dalla bozza del regolamento della Consulta del verde. La cosa non è stata presa di buon occhi e così scrivono all’assesosre Otello Numerini: "Da questa istituzione, secondo noi, non possono essere escluse le associazioni, i comitati e i gruppi locali che si sono sempre occupati di verde cittadino o che comunque hanno nel loro statuto obbiettivi pertinenti con le funzioni della Consulta. Non si sono sempre trovati in accordo con le vostre scelte e hanno protestato quando c’era da protestare, ma hanno anche proposto soluzioni. Forse perché non c’era una sede istituzionale dove esprimere dei pareri in maniera più formale?. Lei ha affermato che troppi componenti nella Consulta la farebbero assumere le sembianze di una Assemblea. Ma noi sappiamo come comportarci".