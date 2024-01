1Da oggi torna l’appuntamento annuale con “Salute in piazza”, la campagna di prevenzione realizzata da Cisom Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta in collaborazione con Afas, l’azienda speciale delle farmacie comunali di Perugia, che mette a disposizione dei cittadini screening gratuiti di diversi parametri come pressione arteriosa, glicemia, colesterolemia totale e indice di massa corporea. Il primo appuntamento sarà al Centro commerciale Emisfero, in via Fiesole, dalle 9,30 alle 19. Nei pressi della farmacia Afas 8, all’interno della galleria centrale, saranno a disposizione dei cittadini medici e volontari che oltre ad effettuare gratuitamente le misurazioni, saranno a disposizione per fornire informazioni e rispondere alle domande dei partecipanti. Si replica all’Emisfero il 17 febbraio, 30 marzo e 20 aprile, il 25 maggio. Sabato 8 giugno pomeriggio la Salute in piazza fa tappa a Ponte San Giovanni, presso la farmacia Afas 3, in via della Scuola 94.