1Grazie alla donazione dell’Istituto di Mediazione Linguistica è stata raggiunta la somma per procedere al restauro del Gonfalone del Comune grazie all’Art Bonus. Il Gonfalone verrà restaurato grazie alla donazione della mecenate Catia Caponecchi, direttrice del Corso di Laurea di Mediazione Linguistica, già mecenate per la Porta di San Girolamo nel 2016 con una erogazione di 40 mila euro e, oggi, con l’erogazione di 6.600 euro. "L’Istituto dichiara Caponecchi ha deciso di donare per un simbolo importante della nostra città. Riteniamo che lo strumento Art Bonus siaprezioso e ci piace condividere questo senso di responsabilità anche con i nostri studenti".