1"Sono giorni che assistiamo alla celebrazione dei grandi numeri dell’aeroporto dell’Umbria San Francesco. È innegabile che questo traguardo storico ha come protagonisti le lavoratrici e i lavoratori che più volte sono stati chiamati a sopperire alle mancanze organizzative e strutturali che lo scalo presenta". Così la Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo che ha incontrato la Rsa dell’aeroporto, proprio per discutere la questione occupazionale e affrontare le problematiche che riguardano soprattutto la sproporzione fra i numeri raggiunti e le difficoltà di chi in aeroporto ci lavora e lo fa funzionare. Cgil, Uil e Ugl ricordano che l’aeroporto attualmente impiega circa 38 persone per la stagione invernale, ma durante il picco estivo questo numero arriva fino a raddoppiare con un continuo ricorso a contratti a tempo determinato e agenzie interinali, senza visioni organiche.