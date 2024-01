1In occasione della festa di Sant’Antonio Abate, Coldiretti Umbria presenta oggi alle 11 il “Progetto di filiera della Chianina”, con cui valorizzare il settore zootecnico e un comparto simbolo del made in Umbria agroalimentare. "Un’iniziativa - spiega Coldiretti - che vuol porre le basi per un potenziamento dell’allevamento emblema del territorio, ma che intende estendere gli obiettivi di crescita a tutta la zootecnia, che sconta un periodo di difficoltà e che vale più di un terzo della produzione lorda vendibile agricola regionale. Un’azione mirata a coinvolgere mondo della ristorazione, aziende agricole e agrituristiche, dell’horeca e della GDO, nella valorizzazione della carne locale e nella promozione delle eccellenze, anche fuori dai confini regionali. La chianina in Umbria conta 16.734 capi allevati in 535 allevamenti iscritti al Libro Genealogico dell’Anabic".