1"E’ un grande onore per me essere stato eletto alla carica di presidente della conferenza e del consiglio di rappresentanza. La conferenza dei sindaci rappresenta un utile luogo di confronto all’interno del quale i componenti potranno contribuire a delineare le linee di indirizzo e di attività delle unità sanitarie locali e a definire la programmazione e le modalità di integrazione della risposta ai bisogni di salute". Lo ha detto il vicesindaco e assessore all’istruzione Gianluca Tuteri (foto) eletto all’unanimità presidente della Conferenza e del Consiglio di Rappresentanza, di fatto l’organo attraverso cui la Conferenza svolge le proprie funzioni, per l’espressione delle esigenze sanitarie del territorio di competenza, con funzioni di indirizzo e controllo sull’attività socio-sanitaria e di partecipazione alla programmazione di detta attività.