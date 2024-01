1 Si intitola “Globalizzazione dell’integralismo religioso“ (con prefazione, immaginaria, di Paolo di Tarso). E’ il saggio scritto da Vincenzo Luigi Gullace (colonnello in congedo dell’Esercito, ora appartenente all’Ordine francescano secolare). Meno di cento pagine in cui l’autore riflette sulla missione della storia, per offrire spunti di meditazione sui meccanismi innescati dalla globalizzazione. "L’analisi storica del volume - spiega l’autore - parte dalla Campagna d’Egitto di Napoleone, anche se l’integralismo ha origine molto più antica. L’integralismo di oggi però è un fenomeno diverso dal passato e la globalizzazione ha contribuito a tale evoluzione in senso negativo". Il libro, che si inoltra anche nei sentieri dell’integralismo terroristico, "che alimenta intolleranze e fanatismi", è valso a Gullace il primo gradino del XIV Premio storico letterario Metauros.