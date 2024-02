1E’ partito lo Sbaracco in centro. Ovvero la festa del piccolo commercio. Per il momento i super saldi, che arrivano fino a ribassi dell’80%, vengono effettuati all’interno dei negozi che aderiscono all’iniziativa. Poi per il gran finale giovedì 29 febbraio, venerdì primo e sabato 2 marzo gran parte della merce sarà presentate anche all’esterno, grazie ai caratteristici banchi allestiti in strada davanti alla vetrine. La manifestazione, come da tradizione, è organizzata dal Consorzio Perugia In centro. L’orario è quello tradizionale: tutti i giorni si parte alle 10 nelle aree di corso Vannucci e via limitrofe, piazza Matteotti, via Oberdan, via dei Priori, Corso Cavour, via Marconi e viale Indipendenza: "Un’iniziativa importante - dice il Consorzio – per sostenere gli operatori economici con le loro numerose promozioni e per far rivivere il nostro centro".