1 Si è aperto il cantiere per la ristrutturazione della sede di piazza Italia della Provincia. I lavori dureranno tre anni, per un investimento di 5,1 milioni di euro, di cui 4 milioni serviranno all’intervento strutturale del palazzo. Il piano di ristrutturazione procederà per fasi successive in modo da evitare disagi alle attività del consiglio provinciale, dei dipendenti e della Prefettura. Il primo intervento interesserà la parte del palazzo della Prefettura e dovrebbe terminare nei primi mesi del 2024. "L’immobile – dice la consigliera Letizia Michelini – è un edificio strategico, anche per la presenza del Prefetto di Perugia, che rappresenta l’autorità provinciale di pubblica sicurezza sul territorio. E’ un palazzo storico realizzato tra 1867 e il 1873, progettato dall’architetto milanese Alessandro Arienti. I lavori servono per il consolidamento sismico".