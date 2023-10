1 "Come in un abbraccio ideale, la Caritas aprirà le sue porte alla comunità per favorire un momento di incontro e di reciproca conoscenza. Un momento attraverso il quale sarà possibile entrare in contatto con i volontari, gli operatori e conoscere da vicino le storie di vita e le modalità dell’agire Caritas". Lo spiega il drettore don Marco Briziarelli in occasione del primo “Open Day” al “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza”, in calendario giovedì dalle 9 alle 19. Promosso dal progetto “In Ascolto” - CEI 8xmille 2023, l’“open day” è rivolto alla comunità e ai benefattori tra cui istituzioni civili, consolati, privati benefattori, realtà del terzo settore e imprenditori. Fornendo alcuni dati significativi, don Marco precisa che "si tratta di un lavoro di supporto a oltre 3.000 famiglie, rappresentative di oltre 12.000 persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità o di fragilità".