11Sta per andare in scena la IV edizione di “Perugia in fiore 2024“. La manifestazione, nata da una collaborazione fra l’associazione Rione di Porta Eburnea e il Garden Club Perugia, è un invito ad abbellire balconi, davanzali privati, dehors

commerciali, ma anche ad organizzarsi in gruppi per prendersi cura di vicoli, piccole piazzette, scorci. La partecipazione al concorso è gratuita e l’iscrizione è aperta ai residenti di Perugia. L’allestimento è a carico dei partecipanti. Ogni concorrente dovrà compilare la scheda di partecipazione che può scaricare dal sito web www.portaeburnea.it ed inviala dal 5 maggio in poi all’indirizzo e-mail: [email protected]; realizzato l’allestimento dovrà inviare due o tre foto (da diverse angolazioni) allo stesso indirizzo e-mail: [email protected] riportando il nominativo, e l’indirizzo. Tempi e modi dell’evento lunedì in sala Rossa (Comune) alle 11.