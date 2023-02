in breve

1Il carnevale di San Sisto con i suoi carri allegorico (4, uno per rione) approda nel centro storico. Appuntamento“martedì grasso”, quando i Rioni di San Sisto con i carri saranno nell’acropoli per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della festa. L’evento, a cura del Comune, prevede due momenti. La mattina dalle 10 è in programma in piazza IV novembre la festa di carnevale con i bambini delle scuole perugine, infanzia e primarie. Per l’occasione il Comune ha messo a disposizione degli scuolabus (ciascuno con capienza di 30 posti) per i vari istituti. Saranno presenti i rappresentanti dell’amministrazione per il saluto istituzionale. Poi dalle 14.30, è prevista la sfilata lungo corso Vannucci dei carri allegorici aperta a tutta la cittadinanza. E sabato “Carnival Party” cena spettacolo al Cral della Perugina con live music ‘80.