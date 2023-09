1"Siamo qui per manifestare la nostra vicinanza ad Anita Mariani, la lavoratrice lincenziata dalla Brunello Cucinelli Spa, per non aver messo la mascherina una volta terminato lo stato d’emergenza". Lo ha detto Fausto Severi del sindacato Fisi, ieri a Perugia in occasione della prima udienza al tribunale civile in merito al caso della giovane operaia, che all’inizio dell’estate 2022 si oppose all’obbligo di indossare la protezione sul luogo di lavoro. A supportare la battaglia legale della lavoratrice, che tra l’altro è anche una sindacalista della Fisi nazionale, anche diverse associazioni, tra cui il Fronte del Dissenso e la Rri (Resitenza, resilienza italiana), che hanno organizzato un sit-in in piazza Matteotti. "Anita si è battuta per i suoi diritti – dice Andrea Liberogioia - e per una maggiore chiarezza in merito alle norme aziendali".