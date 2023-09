in breve Domani al Parco Divertimenti di Perugia si terrà la prima edizione del Sunday City Cosplay Fest. I partecipanti potranno divertirsi indossando costumi ispirati ad anime, manga, serie tv, film e videogiochi. Ingresso gratuito per i cosplayer. Un'occasione per trasformarsi in eroi ed eroine dei propri sogni!