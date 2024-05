1 Prosegue l’intesa tra il parco Città della Domenica e il Comune di Perugia. In particolare, nell’ambito della collaborazione con l’assessorato per la scuola, a partire da oggi saranno distribuiti 10mila biglietti agli alunni delle elementari alidi per un ingresso accompagnato da almeno un adulto, al family park perugino. Il biglietto è utilizzabile durante tutta la stagione di apertura del parco, quindi fino a novembre, nelle giornate di sabato, domenica e festivi. Un’occasione, per esempio, per immergersi nella natura, esplorare i sentieri e scoprire un percorso faunistico ricco di sorprese, tra attrazioni e spettacoli, sarà domenica 2 giugno, Festa della Repubblica. Suggestivi gli spettacoli, le attrazioni e installazioni permanenti: nel ‘Far West’ c’è il ‘Ponte matto’ che conduce alla riserva indiana e, proseguendo, al Fort-Apache. E poi il villaggio delle fiabe con i miti dei bimbi.