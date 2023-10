1Acli Perugia: c’è il nuovo direttivo. Presidente Carlo Moretti, vicepresidente Roberto Toni, amministratore Federica Tini, membri di presidenza Cristina Cappella e Valentina Petruccioli. Eletti nel consiglio provinciale: Adriano Brozzi, Valter Rondolini, Francesco Sensi, Silvia Cascianelli, Elisa Filippetti, Mahey Mohit. Il giudice unico è Gimmi Fattorini, il revisore dei conti Marco Biti, e il revisore dei conti supplente Cesare Micheli.

"Lo sport è un mezzo e non una finalità – ammette Moretti – è un mezzo per favorire l’inclusione delle classi socialmente ed economicamente disagiate, per promuovere la salute e la diversità". "L’Us Acli Perugia è una componente fondamentale del movimento Acli umbro – dice il presidente regionale Annina Botta – che svolge un importante ruolo sociale e sportivo". Anche il presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza ha detto che la realtà Acli è preziosa per il mondo dello sport. "Il nuovo presidente Moretti e il suo team hanno le competenze e le motivazioni necessarie per continuare su questa strada". "Il congresso straordinario del Comitato Provinciale Us Acli Perugia - concludono i vertici - è stato un grande successo e ha segnato l’inizio di una nuova era per l’organizzazione. Il futuro si preannuncia luminoso, con una leadership impegnata a promuovere lo sport come mezzo di inclusione sociale e benessere, oltre a rafforzare il legame tra le società sportive locali".