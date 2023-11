1"Fondatore e promotore della radioterapia oncologica in Umbria, che negli anni si è affermata assumendo un ruolo di notevole rilievo in ambito nazionale ed europeo. Grati per il suo impegno scientifico ed umano, i soci Aronc gli dedicano questa targa con riconoscente affetto". Con questa motivazione, ieri al Barton Park, l’associazione Amici della radioterapia e oncologia clinica dell’Umbria ha consegnato un riconoscimento al professore Paolo Latini, pioniere della radioterapia in Italia, direttore della struttura ospedaliera di Radioterapia oncologica all’ospedale per 19 anni e docente ordinario della facoltà di medicina dell’Università degli studi di Perugia.