1"Immediato l’intervento dell’impresa che aveva effettuato i lavori per sanare le buche che si erano create sull’asfalto di via della Scuola a Ponte San Giovanni a causa, sembra, di un difetto della macchina che distribuiva il catrame sulla carreggiata. I lavori erano stati effettuati in dicembre e consegnati l’antivigilia di Natale. Ma a Santo Stefano erano apparse delle buche che avevano indispettito residenti e automobilisti. Questa mattina squadre di operai al lavoro per ricoprire le buche e colare asfalto bollente sui lati della carreggiata. Ora si spera che non emergano altri difetti per la tranquillità dei cittadini e per una corretta e agile viabilità che già subisce intoppi per eventuali incidenti e code sulla superstrada che lambisce l’abitato di Ponte San Giovanni", a riferirlo Gino Goti, portavoce dell’associazione Proponte.