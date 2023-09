In bicicletta da Corciano a Capo Nord per beneficenza

Era partito in bicicletta da Mantignana il 15 luglio scorso, ha raggiunto Capo Nord nei tempi previsti, per rientrare domenica 3 settembre nel suo paese. Giuseppe Paolino è stato accolto da una folla festante nell’ambito della tradizionale Festa annuale di Mantignana. "Giuseppe ha intrapreso questa grandissima sfida sportiva – ha spiegato l’assessore che lo ha ricevuto – pedalando per ben 5400 km, una media di circa 170 al giorno, il suo obiettivo principale era sensibilizzare tutta la collettività, in primis i giovani, a cercare di costruire un mondo migliore". L’impresa di Paolino ha avuto un risvolto benefico, perché è stata finalizzata alla raccolta fondi per il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Maria delle Misericordia di Perugia. L’atleta è riuscito a consegnare 13.000 euro.