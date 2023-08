In bici da Mantignana a Capo Nord "Voglio aiutare i bambini malati"

È partito da Mantignana il 15 luglio, quando in Italia facevano quasi 40 gradi, ed ha percorso quasi 5mila chilometri con la sua bicicletta per raggiungere Capo Nord, dove è arrivato il 16 agosto. Nel suo programma doveva impiegare un mese e mezzo, ma è riuscito a coprire il tragitto in largo anticipo: nell’ultimo tratto ha piovuto sempre, il vento è stato tremendo, e la temperatura era di 5 gradi. Una media di oltre 150 chilometri al giorno, incluse le soste (non poche) per effettuare le riparazioni per guasti meccanici, con l’ulteriore problema di avere un bagaglio di 45 kg. da trasportare e con la complicazione di dover gestire nell’alimentazione la celiachia. Un viaggio stremante che il quarantaquattrenne Giuseppe Paolino ha voluto affrontare con un preciso obiettivo: raccogliere fondi da devolvere al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Maria delle Misericordia.

Una sfida che nasce dal dolore della morte del padre a causa del cancro, ma che è carico di speranza: "Il mio papà si è dovuto arrendere al cancro, ha lottato con tutte le sue forze ed è morto tra le mie braccia dopo sei mesi di lotta, con dignità. Era fiducioso: diceva che, anche se lui non ce l’avesse fatta, un giorno si sarebbe trovato il modo di sconfiggere questo subdolo male. Dopo la sua morte sono cambiate molte cose, ho trovato nello sport un grande alleato". Pugliese di nascita e umbro di adozione, la bicicletta è diventata per lui una maniera per mettersi alla prova, accrescendo progressivamente il livello delle difficoltà, come quando ha corso per 780 km nel deserto del Marocco. Il progetto da lui lanciato si chiama ’Gocce per la Vita’, un viaggio che è stato affrontato insieme all’amico Domenico.

