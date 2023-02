In auto con mezzo chilo di coca, arrestato dai carabinieri

Viaggiava di notte alla periferia di Città di Castello a bordo di un’auto di grossa cilindrata con mezzo chilo di cocaina nascosta in un vano ricavato dentro il sedile, ma i carabinieri lo hanno fermato e arrestato. La droga avrebbe consentito di ricavare qualcosa come 12mila dosi di cocaina da immettere nel mercato per un valore complessivo di circa 120mila euro. Per questo i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Città di Castello ritengono di aver smantellato "un importante giro di spaccio di droga nell’Alta Valle del Tevere che da fuori regione convogliava rilevanti quantità di sostanze, prevalentemente cocaina, nel capoluogo tifernate, poi venduta al dettaglio in tutta la zona". I militari nei giorni scorsi hanno infatti arrestato un ragazzo di 27 anni, incensurato, di origine albanese, residente nella provincia di Lucca. L’uomo è stato fermato in una zona di periferia. Tutto era iniziato con un normalissimo controllo alla circolazione stradale in orario notturno, ma i carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento di ingiustificato nervosismo del conducente, hanno deciso di procedere a più accurati accertament. A seguito di una meticolosa perquisizione dell’auto è stato trovato il grosso involucro nascosto in un vano ricavato all’interno dell’imbottitura di un sedile.