In auto con gioielli e soldi rubati. Era ai domiciliari, ora va in carcere

Un’auto in fuga piena di gioielli, borse di lusso, telefoni nuovi e soldi contanti; a bordo tre persone una delle quali si trovava in zona probabilmente per rubare mentre doveva essere ai domiciliari a Roma. I carabinieri della compagnia di Città di Castello sono riusciti a fermare una Mercedes Classe A, già segnalata nelle zone dove c’erano stati dei furti: i tre uomini a bordo hanno tentato la fuga, ma solo uno c’è riuscito. Gli altri due sono stati fermati e identificati dai militari dell’Arma.

Accompagnati in caserma, i due sospetti sono stati sottoposti a perquisizione così come l’autovettura, all’interno della quale c’erano gioielli, telefoni cellulari nuovi, borse di marca oltre alla somma in contanti di circa 4 mila euro, tutto materiale che secondo i primi rilievi è da considerare proveniente da furti appena commessi. La refurtiva e i soldi sono stati immediatamente sottoposti a sequestro, in attesa delle successive verifiche utili a individuarne la provenienza.

Ulteriori accertamenti sono stati eseguiti sui due uomini fermati: entrambi sono di origine peruviana di 39 e 44 anni; il più grande dei due era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari che doveva scontare nella sua abitazione di Roma. Invece si trovava in zona probabilmente per compiere furti. Verificati i fatti e sentito il pubblico ministero di turno il 44enne veniva tratto in arresto e accompagnato nel carcere di Perugia Capanne, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Entrambi sono stati altresì denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Continuano intanto gli accertamenti dei carabinieri per risalire ai proprietari della merce rubata e al luogo dove i furti si sono consumati.

Gli stessi militari dell’Arma proseguiranno in questo periodo di festività i controlli iniziati proprio nel corso del ponte dell’Immacolata e che saranno intensificati con l’approssimarsi del Natale: l’obiettivo è quello di monitorare il territorio con particolare riguardo ai reati predatori e ai furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Il fermo dell’auto in fuga infatti è avvenuto proprio durante uno di questi controlli stradali quando è stato intimato l’alt alla Mercedes Classe A che era stata già vista e segnalata dai cittadini nei pressi di alcune abitazioni oggetto di furto.